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Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone
В новых iPhone
Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Пользователи сообщают об ошибке Ultra Wideband Update Failed. Из-за неё люди не могут отправлять файлы с помощью AirDrop. Дело в том, что ошибка относится к работе новейшего чипа U1, отвечающего за работу iPhone в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Сообщается, что Apple готова менять смартфоны с ошибкой по гарантии. Однако части пользователей удалось решить проблему самостоятельно. Они просто восстановили прошивку из резервной копии. Правда, работает этот метод не у всех. По каким причинам, пока неясно.
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