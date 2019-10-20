Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone

Пользователи сообщают об ошибке Ultra Wideband Update Failed. Из-за неё люди не могут отправлять файлы с помощью AirDrop. Дело в том, что ошибка относится к работе новейшего чипа U1, отвечающего за работу iPhone в формате сверхширокополосной связи (UWB).

Сообщается, что Apple готова менять смартфоны с ошибкой по гарантии. Однако части пользователей удалось решить проблему самостоятельно. Они просто восстановили прошивку из резервной копии. Правда, работает этот метод не у всех. По каким причинам, пока неясно.