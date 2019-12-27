Обновление iOS вызвало проблемы с интернетом на iPhone

Самая последняя версия iOS 13.3 вышла 10 декабря 2019 года. Владельцы iPhone, установившие обновление, начали жаловаться на трудности с подключением к мобильному интернету и с Bluetooth. Некоторые пользователи рассказали, что им помог сброс настроек до заводских и восстановление из резервных копий.

Кроме того, в последней версии iOS сохранилась проблема с FaceTime, из-за которой iPhone постоянно переключается с Wi-Fi на мобильный интернет и обратно. Причём вне зависимости от стабильности сигнала.