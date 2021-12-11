Обновление испортило звук на смартфонах Samsung

Проблемы касаются большинства дорогих и не очень смартфонов, в том числе моделей Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy A52 5G.

Аудиофайлы на затронутых устройствах проигрываются с низким качеством. Особенно проблемы со звуком заметны во время игр или редактирования видео. Больше всего баг затрагивает низкие и средние частоты. Что интересно, проблема наиболее заметна на телефонах с высококачественными динамиками. Использование проводных или беспроводных наушников сглаживает ситуацию.

Один из способов исправить баг — начать запись экрана. Но это, впрочем, не решает саму проблему. Samsung пока не признала неполадки и ещё не выпустила патч.