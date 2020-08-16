Обновление на Android 10 сломало смартфоны Xiaomi Redmi Note

На форуме Mi Forums стали появляться сообщения о том, что обновление на Android 10 вызвало у Redmi Note 7 несколько багов, самый заметный из которых касается камеры. Смартфон показывается сообщение «Невозможно подключиться к камере» («Cannot connect to camera»), когда пользователь включает режим Slow Motion. Исправить ошибку не помогают ни очистка данных приложения, ни сброс настроек смартфона.

Помимо этого пользователи пожаловались на невозможность подключения к Wi-Fi, а также на проблемы со стабильностью работы и производительностью.

Обновление для Redmi Note 7 имеет обозначение V11.0.1.0 QFGEUXM.