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Обновление на Android 10 сломало смартфоны Xiaomi Redmi Note
А именно Note 7
Недавно смартфоны Redmi Note 7 в России и Европе получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе Android 10. Теперь пользователи сообщили, что обновление сломало смартфоны Xiaomi Redmi Note.
На форуме Mi Forums стали появляться сообщения о том, что обновление на Android 10 вызвало у Redmi Note 7 несколько багов, самый заметный из которых касается камеры. Смартфон показывается сообщение «Невозможно подключиться к камере» («Cannot connect to camera»), когда пользователь включает режим Slow Motion. Исправить ошибку не помогают ни очистка данных приложения, ни сброс настроек смартфона.
Помимо этого пользователи пожаловались на невозможность подключения к Wi-Fi, а также на проблемы со стабильностью работы и производительностью.
Обновление для Redmi Note 7 имеет обозначение V11.0.1.0 QFGEUXM.