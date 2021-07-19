Обновление охладило флагманские смартфоны Xiaomi

Апдейт фирменной оболочки MIUI для Mi 11 Ultra вышел на днях. Сообщается, что пользователи уже похвалили обновление. Они рассказали, что благодаря нововведениям в программном обеспечении температура смартфона снизилась на 5 градусов при одинаковой интенсивности нагрузки.

Пока прошивка MIUI 12.21.7.14 доступна только для китайских пользователей.

Весной СМИ сообщили, что владельцы Xiaomi Mi 11 стали массово жаловаться на проблемы с системной платов. По сообщениям пользователей, смартфоны просто переставали работать. Сотрудники сервисных центров говорили, что у аппаратов сгорают элементы на материнской плате.