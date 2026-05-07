Обновление Pixel 10 запретило «откатывать» Android

Опубликовано 07 мая 2026, 08:091 мин.
Обновление Pixel 10 запретило «откатывать» AndroidПроблемы с этим есть
Google выпустила майское обновление смартфонов Pixel 10. Да, система стала лучше, но после установки обновления устройства больше не смогут вернуться к более старым версиям Android.
Это связано с изменением в bootloader. Установку старых версий ОС блокируют, чтобы «защитить пользователя от уязвимостей». Практика не новая, но в этот раз оказалась «заметнее». Пользователи сообщают, мол, после обновлния иногда телефон может стать полностью неработоспособным.
И хоть у Google есть специальные инструменты для восстановления устройств, они «недоступны обычным пользователям», пишут СМИ. В результате некоторые владельцы Pixel остаются без возможности вернуть смартфон в рабочее состояние.