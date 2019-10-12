Обновление прошивки смартфонов Huawei пришло на неожиданные модели

Обновление касается европейских смартфонов Mate 20 Pro. Первыми апдейт прошивки получили владельцы устройств в Нидерландах. Скоро процесс начнётся и в других регионах.

Номер обновления — 10.0.0.136. Весит оно 4,42 ГБ. EMUI 10 внешне довольно сильно отличается от EMUI 9: сменилась даже цветовая гамма. Есть и тёмный режим. В новой версии прошивки переработан интерфейс камеры и анимация. Апдейт также содержит стандартное сентябрьское обновление безопасности Android.