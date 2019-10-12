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Сегодня 17:07
Обновление прошивки смартфонов Huawei пришло на неожиданные модели
Первыми его должны были получить Huawei P30 Pro
На смартфоны Huawei Mate 20 Pro начало приходить обновление фирменной прошивки EMUI 10 на базе Android 10. Это оказалось неожиданным, так как первыми новую версию системы должны были получить Huawei P30 Pro.
Обновление касается европейских смартфонов Mate 20 Pro. Первыми апдейт прошивки получили владельцы устройств в Нидерландах. Скоро процесс начнётся и в других регионах.
Номер обновления — 10.0.0.136. Весит оно 4,42 ГБ. EMUI 10 внешне довольно сильно отличается от EMUI 9: сменилась даже цветовая гамма. Есть и тёмный режим. В новой версии прошивки переработан интерфейс камеры и анимация. Апдейт также содержит стандартное сентябрьское обновление безопасности Android.
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