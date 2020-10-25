Обновление прошивки ухудшило автономность смартфонов Xiaomi

На проблему пожаловались владельцы Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9T и POCO F1. Что интересно, пользователи некоторых других моделей и вовсе рассказали об улучшении жизни батареи после обновления.

Тем не менее, у вышеперечисленных телефонов проблема имеется. Модератор форума Mi Community ответил владельцам таких смартфонов, что MIUI 12 действительно тяжела для батареи, это известный баг, и, возможно, он будет исправлен в следующих сборках.

Пострадавшим уже предложили несколько способов, как исправить проблему. Во-первых, советуют откалибровать батарею, во-вторых, сделать сброс до заводских настроек, в-третьих, не использовать аккаунт Mi Account. Впрочем, всё равно лучше дождаться официальных патчей от Xiaomi.