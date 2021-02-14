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Сегодня в 11:16
Обновление системы сделало новые флагманские смартфоны Samsung «прожорливыми»
В авиарежиме проблемы нет
Недавно Samsung выпустила обновление системы для своих новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21. В апдейт вошёл февральский патч безопасности Android. Как это часто бывает, обновление прошло не слишком гладко. После него пользователи начали жаловаться, что смартфоны стали потреблять слишком много энергии.
Источник пишет, что проблема, похоже, касается только моделей Galaxy S21 с процессорами Exynos. Что любопытно, повышенное энергопотребление не наблюдается у аппаратов только в одном режиме — режиме полёта. На проблему жаловались только владельцы моделей Galaxy S21 и S21+. Пока неясно, пострадала ли флагманская модель Galaxy S21 Ultra.
Samsung заявила, что знает о проблеме и уже работает над её решением. Компания скоро выпустит патч, который всё исправит.