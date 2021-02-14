Обновление системы сделало новые флагманские смартфоны Samsung «прожорливыми»

Источник пишет, что проблема, похоже, касается только моделей Galaxy S21 с процессорами Exynos. Что любопытно, повышенное энергопотребление не наблюдается у аппаратов только в одном режиме — режиме полёта. На проблему жаловались только владельцы моделей Galaxy S21 и S21+. Пока неясно, пострадала ли флагманская модель Galaxy S21 Ultra.

Samsung заявила, что знает о проблеме и уже работает над её решением. Компания скоро выпустит патч, который всё исправит.