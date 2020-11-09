Обновление системы стирает данные пользователей смартфонов OnePlus

На проблему жалуются пользователи, получившие стабильный апдейт OxygenOS 11 Beta 3. После обновления исчезают все данные владельцев смартфонов. OnePlus уже официально признала наличие проблемы.

В компании рассказали, что передали информацию разработчикам ПО, поэтому ошибку должны исправить. До тех пор OnePlus советует отклонять OTA-обновление, если оно не является общедоступной бета-версией. Кроме того, в компании рекомендуют перед любым апдейтом делать резервное копирование данных.

Напомним, в прошлом году OnePlus призналась, что случилась утечка данных некоторых владельцев смартфонов в третьи руки. Неизвестная сторона получила имена и контактные данные пользователей.