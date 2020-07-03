Обновление системы заставило iPhone быстро разряжаться даже с выключенным экраном

Как пишут журналисты, проблема наблюдается не на всех смартфонах, получивших обновление. Специалисты объяснили, что нужно сделать, чтобы проверить, не пострадал ли ваш iPhone. Во-первых, следует проверить температуру устройства в режиме ожидания (может быть достаточно просто потрогать). В ряде случае она бывает заметно выше комнатной. Во-вторых, нужно зайти в меню «Настройки», выбрать пункт «Аккумулятор» и посмотреть активность в состоянии, когда экран выключен (Screen Off). Если там указано более 60 минут, то есть проблема. Также можно проверить активность отдельных приложений.