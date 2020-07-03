Обновление системы заставило iPhone быстро разряжаться даже с выключенным экраном
Как пишут журналисты, проблема наблюдается не на всех смартфонах, получивших обновление. Специалисты объяснили, что нужно сделать, чтобы проверить, не пострадал ли ваш iPhone. Во-первых, следует проверить температуру устройства в режиме ожидания (может быть достаточно просто потрогать). В ряде случае она бывает заметно выше комнатной. Во-вторых, нужно зайти в меню «Настройки», выбрать пункт «Аккумулятор» и посмотреть активность в состоянии, когда экран выключен (Screen Off). Если там указано более 60 минут, то есть проблема. Также можно проверить активность отдельных приложений.
zdnet
Как решить проблему, пока неясно. Можно попробовать удалить приложения, которые наиболее активно расходуют заряд, или ограничить фоновое обновление. Есть вероятность, что Apple устранит проблему в обновлении iOS 13.6.