Обновленный бюджетный смартфон Moto G100 получил аккумулятор на 7 000 мА·ч

Сердцем устройства стал чип Snapdragon 7s Gen 2, который, правда, двухлетний. Смартфон может комплектоваться до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Экран 6,72 дюйма с IPS LCD-панелью поддерживает разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Фронтальная камера на 32 МП, основная — 50 МП, а также 8 МП ультраширокоугольная. Аппарат работает под управлением Android 15 и получил защиту от влаги по стандарту IP64.

Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае: версия с 8/128 ГБ памяти оценена в 1 399 юаней (около 15 500 рублей). Ожидается, что первые поставки начнутся 23 октября.