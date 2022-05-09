Обновлён мировой рейтинг мощнейших Android-смартфонов

Почётное первое место отдали смартфону Red Magic 7. Его средний результат — 1 038 771 балл. Это единственный флагманский телефон в списке, набравший более миллиона баллов. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей, поддерживает частоту обновления до 165 Гц.

Второе место принадлежит Xiaomi Redmi K50 Pro. Его средний результат уже составляет 986 840 баллов. Это первый в мире телефон с процессором MediaTek Dimensity 9000.

На третьем месте расположилась ещё одна модель Xiaomi — Mi 12 Pro с результатом 982 228 баллов. Остальные смартфоны списка можно увидеть ниже: