Обновлён рейтинг быстрейших Android-смартфонов

Первое место в рейтинге получил игровой смартфон Black Shark 4 Pro. Стоит отметить, что в июне аналогичный рейтинг опубликовал другой бенчмарк — AnTuTu — и там лидером тоже был Black Shark 4 Pro. В Master Lu он набрал 938 991 балл.

За ним следует ASUS ROG Phone 5 с 925589 баллам, который тоже, конечно, есть в списке AnTuTu. Строчкой ниже располагается Nubia Red Magic 6 Pro (901 557 баллов).

Далее идут следующие смартфоны: Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi Mi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9 Pro и Redmi K40 Pro.