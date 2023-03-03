Обновлён рейтинг лучших Android-смартфонов по цене/качеству

В рейтинге появились и новые модели — OnePlus Ace 2 и Realme GT Neo5. Среди смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 22 тысяч рублей по текущему курсу) лучшими стали Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60E.