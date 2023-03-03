Обновлён рейтинг лучших Android-смартфонов по цене/качеству

Обновлён рейтинг лучших Android-смартфонов по цене/качествуПо версии AnTuTu
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала февральский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Как обычно, в нём несколько ценовых диапазонов.
Фото: Redmi
В рейтинге появились и новые модели — OnePlus Ace 2 и Realme GT Neo5. Среди смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 22 тысяч рублей по текущему курсу) лучшими стали Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60E.
AnTuTu
В диапазоне от 2000 до 2999 юаней (до 33 тысяч рублей) лидеры — Lenovo Legion Y70, Redmi K60 и Realme GT Neo5.
AnTuTu
Если брать цену до 3999 юаней (до 44 тысяч рублей), то лучшим выбором будут Redmi K60 Pro, Realme GT2 Master Explorer Edition и OnePlus 11.
AnTuTu
Среди более дорогих телефонов — стоимостью до 4999 юаней (55 тысяч рублей) — лучшими признали Iqoo 11, Iqoo 11 Pro и Xiaomi 13 Pro.
AnTuTu
И наконец, если бюджет неограниченный, то стоит присмотреться к Red Magic 8 Pro+, Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+.
AnTuTu