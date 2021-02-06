Обновлён рейтинг лучших Android-смартфонов за свои деньги
Смартфоны как обычно разделили на категории по ценовым диапазонам. Устройства оценивали по соотношению цены и производительности. Учитывались результаты тестирований пользователей.
Первая категория — смартфоны стоимостью от 0 до 1999 юаней (около 23 тысяч рублей). Первое место тут отдали Redmi 10X 5G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Второе место принадлежит Realme Q2 5G, а третье — Redmi Note 9 5G.
AnTuTu
Вторая категория — смартфоны стоимостью от 2000 до 2999 юаней (до примерно 35 тысяч рублей). Тут лидером стала модель Redmi K30S Extreme Commemorative Edition.
AnTuTu
В категории от 3000 до 3999 юаней (до примерно 46 тысяч рублей) победителем стал iQOO 7. В категории от 4000 до 4999 юаней (до примерно 57 тысяч рублей) безоговорочное лидерство присудили последнему флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11. А вот в категории самых дорогих смартфонов стоимостью от 5000 юаней первое место принадлежит прошлогоднему Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra).