Обновлён рейтинг лучших Android-смартфонов за свои деньги

Смартфоны как обычно разделили на категории по ценовым диапазонам. Устройства оценивали по соотношению цены и производительности. Учитывались результаты тестирований пользователей.

Первая категория — смартфоны стоимостью от 0 до 1999 юаней (около 23 тысяч рублей). Первое место тут отдали Redmi 10X 5G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Второе место принадлежит Realme Q2 5G, а третье — Redmi Note 9 5G.