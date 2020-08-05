Обновлён рейтинг лучших производителей смартфонов в России

Первое место в рейтинге занимает Huawei. Рыночная доля китайской компании составила 30%. Годовой рост оказался 8-процентным. Стоит отметить, что Huawei до сих пор не может поставлять новые смартфоны с сервисами Google из-за санкций со стороны США.

Второе место в рейтинге принадлежит Xiaomi. Компания продемонстрировала значительный годовой рост — 40%. Во втором квартале 2020 она заняла 24-процентную долю рынка.

На третьем месте расположилась Samsung. Поставки компании катастрофически упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — на 43%. В итоге доля компании составляет 22%.

Четвёртое место занимает Apple с 11-процентной долей. Компания тоже показала рост поставок смартфонов (на 12%). Завершает топ-5 vivo с небольшой 2-процентной долей, но с внушительным показателем роста — +497%.