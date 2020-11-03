Телефоны
Сегодня 18:34
Обновлён рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и производительности
От дешёвых к дорогим
Бенчмарк AnTuTu составил октябрьский рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и производительности. Устройства поделили по ценовым категориям.
В категории 0–1499 юаней (примерно до 18 тысяч рублей) первое место занял Redmi 10X 5G. Второе место отдали ещё одному Xiaomi — Redmi 9, как и третье — Redmi Note 8 Pro. За ними следуют Honor 9X, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi 10X, Honor Play 4T Pro, vivo Y5s.
AnTuTu
В категории 1500–1999 юаней (до 24 тысяч рублей) лидером стал Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. Далее идут Redmi K30 5G Extreme Edition, iQOO Z1x, vivo Y51s 5G и OPPO A72 5G.
AnTuTu
В уже более дорогой категории до 2999 юаней (до 35,5 тысячи рублей) на первом месте видим Redmi K30S Extreme Commemorative Edition. А в самой дорогой — свыше 4500 юаней (более 53 тысяч рублей) — iQOO 5 Pro.