Обновлён рейтинг лучших смартфонов за свои деньги

AnTuTu сделала рейтинги среди смартфонов ценой: 0 — 17 270 рублей; 17 270 — 23 030 рублей; 23 030 — 34 552 рублей; 34 552 — 51 833 рублей; 51 833 рублей и выше (мы перевели юани по текущему курсу).

В первой категории лидером стал Redmi 10X 5G (6 + 128 ГБ). Во второй — Redmi K30 Ultra (6 + 128 ГБ), в третьей — Redmi K30S Ultra, известный на мировом рынке как Mi 10T (8 + 128 ГБ), в четвёртой — realme X50 Pro 5G (12 + 256 ГБ), а в пятой — Xiaomi Mi 11 (12 + 256 ГБ). Как видите, в рейтинге очень много смартфонов Xiaomi.