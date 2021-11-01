Обновлён рейтинг мощнейших смартфонов-«середнячков» на Android

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Обновлён рейтинг мощнейших смартфонов-«середнячков» на AndroidПочти все работают на процессорах Snapdragon
Помимо списка наиболее производительных флагманов бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов среднего уровня за октябрь.
С предыдущей публикации рейтинга производитель процессоров Qualcomm успел укрепить свои позиции и захватить новые места. Большинство смартфонов-«середнячков» на Android используют чипсеты Snapdragon, причём шесть из них — модель Snapdragon 778G.
Лидером стал смартфон iQOO Z5. Далее располагаются Xiaomi Mi 11 Youth Edition, Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50, Oppo Reno6, Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro, Redmi 10X 5G и Huawei Nova 8.
Напомним, команда AnTuTu при составлении рейтинга учитывает средние, а не самые высокие результаты тестирований. Каждый смартфон был протестирован не менее тысячи раз.
Источник: Revu