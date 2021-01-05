Телефоны
Сегодня 11:50
Обновлён рейтинг недорогих, но мощных Android-смартфонов
По результатам AnTuTu
Бенчмарк AnTuTu опубликовал не только список самых мощных флагманских смартфонов за декабрь, но и рейтинг недорогих моделей среднего уровня.
Список мало чем изменился с ноября. Первое место по-прежнему занимает Redmi 10X 5G с результатом 400 742 балла. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 820.
Второе и третье место отдали смартфонам серии Huawei nova 7, оснащённым чипами Kirin 985. Redmi 10X Pro 5G опустился ниже в рейтинге — на четвёртое место. Далее идут Honor 30, Honor X10, Huawei nova 7 SE, Redmi Note 9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G и Realme Q2 Pro 5G.
AnTuTu
Напомним, лидером в рейтинге самых мощных смартфонов за декабрь стал Xiaomi Mi 11.