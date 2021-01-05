Обновлён рейтинг недорогих, но мощных Android-смартфонов

Список мало чем изменился с ноября. Первое место по-прежнему занимает Redmi 10X 5G с результатом 400 742 балла. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 820.

Второе и третье место отдали смартфонам серии Huawei nova 7, оснащённым чипами Kirin 985. Redmi 10X Pro 5G опустился ниже в рейтинге — на четвёртое место. Далее идут Honor 30, Honor X10, Huawei nova 7 SE, Redmi Note 9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G и Realme Q2 Pro 5G.