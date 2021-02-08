Обновлён рейтинг недорогих, но мощных Android-смартфонов

Он составлялся по той же методологии, что и первый рейтинг. То есть авторы опирались на средний результат 1000 тестирований смартфона в AnTuTu за период с 1 по 31 января 2021 года.

Первое место в списке отдали модели Honor 30. Она набрала 401 941 балл. Смартфон работает на фирменном процессоре Huawei Kirin 985.

Второе место тоже принадлежит телефону Huawei. Это nova 7 с 399 154 баллами. Ещё один смартфон на Kirin 985. Третье место занимает Redmi 10X 5G с 394 949 баллами.

Затем следуют Mi 10T Lite 5G, Mi 10i, Redmi K30 5G, Mi 10 Lite 5G, HUAWEI nova 7i, realme 7 и Redmi Note 8 Pro.