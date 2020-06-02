Обновлён рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

Стоит оговориться, что в рейтинге перечислены модели, которые есть на китайском рынке. И они все построены на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

На первом месте оказался Oppo Find X2 Pro, который был представлен в марте этого года. Смартфон набрал 604 123 балла. На втором месте не отстаёт от «старшего брата» модель Oppo Find X2 — у неё 600 884 балла.

На третье месте мы видим смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 600 264 балла). За ним следуют Oppo Ace2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro Zoom Edition, iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro и Vivo NEX 3S 5G.