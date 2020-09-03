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Сегодня 15:08
Обновлён рейтинг самых быстрых и недорогих смартфонов
Среди них много Huawei
Бенчмарк AnTuTu обновил рейтинги самых производительных смартфонов по результатам тестов за август 2020. В первом списке собраны самые быстрые устройства в целом, а во втором — среди недорогих моделей.
В общем рейтинге первое место занял недавно презентованный «юбилейный» флагман Xiaomi Mi 10 Ultra (646 730 баллов). На втором месте расположился iQOO 5 (637 616 баллов). Третье место отдали ASUS ROG Phone 3 (629 245 баллов). За ними следуют Black Shark 3S, vivo X50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2, Xiaomi 10 Pro, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro. Почти все модели из списка работают на процессоре Snapdragon 865.
AnTuTu
Среди среднебюджетных смартфонов лидером стал Redmi 10X 5G (396 887 баллов), а рядом с ним стоит Redmi 10X Pro 5G (396 001). Третье место отдали Honor 30 со средним баллом 391 930. Затем в списке идут: Huawei nova 7, Huawei nova 7 Pro, Honor X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition, OPPO Reno4 5G.
AnTuTu