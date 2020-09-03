Обновлён рейтинг самых быстрых и недорогих смартфонов

В общем рейтинге первое место занял недавно презентованный «юбилейный» флагман Xiaomi Mi 10 Ultra (646 730 баллов). На втором месте расположился iQOO 5 (637 616 баллов). Третье место отдали ASUS ROG Phone 3 (629 245 баллов). За ними следуют Black Shark 3S, vivo X50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2, Xiaomi 10 Pro, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro. Почти все модели из списка работают на процессоре Snapdragon 865.