Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов

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Обновлён рейтинг самых быстрых смартфоновРезультаты за июнь 2021
Бенчмарк AnTuTu представил глобальный рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов за июнь 2021 года. Первое место в нём занял Nubia Red Magic 6.
Он обошёл по производительности ROG Phone 5, iQOO 7 и другие, набрав 842 168 баллов. Это на 20 000 баллов больше, чем было у Realme GT, который занимал первое место месяцем ранее. У Red Magic 6 установлен процессор Snapdragon 888 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон отличается экраном частотой обновления 165 Гц.
AnTuTu
Конечно, Snapdragon 888 занял доминирующее положение среди конкурентов — именно на этом процессоре работают все смартфоны из рейтинга AnTuTu.