Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов

Он обошёл по производительности ROG Phone 5, iQOO 7 и другие, набрав 842 168 баллов. Это на 20 000 баллов больше, чем было у Realme GT, который занимал первое место месяцем ранее. У Red Magic 6 установлен процессор Snapdragon 888 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон отличается экраном частотой обновления 165 Гц.