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Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов премиального и среднего класса
Результаты за февраль
Команда AnTuTu обновила рейтинг самых быстрых смартфонов премиального и среднего класса. Можно посмотреть, какие устройства стали самыми производительными в феврале.
Что касается флагманских аппаратов, то лидером в рейтинге снова стал ASUS ROG Phone II, в основе которого лежит процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, это последний месяц, когда список возглавляет данная модель. Скоро такие мощные смартфоны, как Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10 наберут достаточное количество результатов тестирований и войдут в рейтинг.
Второе место же пока занимает OnePlus 7T, третье — Realme X2 Pro.
AnTuTu
В рейтинге смартфонов среднего класса победителем стал Redmi Note 8 Pro на процессоре MediaTek Helio G90T. За ним следуют Samsung Galaxy A71 и Xiaomi Mi 9T.
AnTuTu