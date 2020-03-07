Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов премиального и среднего класса

Что касается флагманских аппаратов, то лидером в рейтинге снова стал ASUS ROG Phone II, в основе которого лежит процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, это последний месяц, когда список возглавляет данная модель. Скоро такие мощные смартфоны, как Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10 наберут достаточное количество результатов тестирований и войдут в рейтинг.

Второе место же пока занимает OnePlus 7T, третье — Realme X2 Pro.