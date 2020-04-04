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Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов среднего уровня
Среди них много Honor
Вчера мы опубликовали мартовский рейтинг самых мощных телефонов по версии бенчмарка AnTuTu. Теперь обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов среднего уровня.
Все десять устройств из рейтинга самых-самых работают на процессоре Snapdragon 865. В топе «средних» смартфонов эту платформу не найти. Благодаря этому, да и многим другим факторам, устройства из рейтинга продаются по доступным ценам.
Итак лидером стал Oppo Reno3 5G, построенный на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. Смартфон набрал 407 340 баллов в тесте на производительность. Это, конечно, отличается от показателей в списке топовых смартфонов — даже аутсайдер в нём имеет 570 723 балла.
Второе место занял Vivo X30 5G с 326 822 баллами. На третьем месте — Redmi K30 5G (324 717 баллов). За ними следуют Oppo Reno3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 9X, Honor 20S, Huawei Nova 5i Pro, Redmi Note 8 Pro.
AnTuTu