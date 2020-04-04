Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов среднего уровня

Все десять устройств из рейтинга самых-самых работают на процессоре Snapdragon 865. В топе «средних» смартфонов эту платформу не найти. Благодаря этому, да и многим другим факторам, устройства из рейтинга продаются по доступным ценам.

Итак лидером стал Oppo Reno3 5G, построенный на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. Смартфон набрал 407 340 баллов в тесте на производительность. Это, конечно, отличается от показателей в списке топовых смартфонов — даже аутсайдер в нём имеет 570 723 балла.

Второе место занял Vivo X30 5G с 326 822 баллами. На третьем месте — Redmi K30 5G (324 717 баллов). За ними следуют Oppo Reno3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 9X, Honor 20S, Huawei Nova 5i Pro, Redmi Note 8 Pro.