Телефоны
Сегодня 19:18
Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов в мире
Как среди дорогих моделей, так и среди доступных
Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг, в который вошли самые производительные смартфоны ноября. Также эксперты составили список наиболее мощных устройств в среднем ценовом сегменте.
В первом рейтинге, который принадлежит самым быстрым моделям, первое место занял ASUS ROG Phone 2 с 12 ГБ + 512 ГБ. Он получил 496 662 балла. За ним следует OnePlus 7T (482 881 баллов). Третье же место отдали «старшему брату» смартфона OnePlus 7T Pro (482 532 балла).
AnTuTu
Среди середнячков лидером оказался Redmi Note 8 Pro с 283 092 баллами. На втором месте расположился Oppo Reno 2 (260 650 баллов), а на третьем — снова Xiaomi, но уже от головной компании — Mi 9T (251 491 балл).
AnTuTu