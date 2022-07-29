Обновлён рейтинг самых популярных производителей смартфонов в мире

Samsung лидировала на рынке во втором квартале, отгрузив в общей сложности 62,2 млн смартфонов. Компания опередила Apple, у которой было 48,9 млн. Аналитики отметили хорошие продажи моделей серий Galaxy A13 и Galaxy S22. Apple же помогла сильная лояльность к бренду и более высокий интерес к серии iPhone 13.

Xiaomi, Oppo и vivo заняли третье, четвёртое и пятое места соответственно, но все три продемонстрировали снижение продаж на 20% по сравнению с прошлым годом. Лучше всего дела обстоят у Honor. Компания добилась увеличения продаж на 125,4% в годовом исчислении и заняла шестое место с более чем 15,1 млн отгруженных устройств.