Обновлён рейтинг самых популярных производителей смартфонов в мире

Первое место заняла Samsung, второе — Apple, а третье — Xiaomi. Сообщается, что компания из Купертино поставила 50,4 млн iPhone в третьем квартале 2021 года. Это на 6,1 млн больше, чем у Xiaomi, и на 18,6 млн меньше, чем у Samsung. При этом продажи Apple увеличились на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. Это сделало компанию самым быстрорастущим производителем смартфонов из первой пятёрки. Поставки же Samsung упали на 14,2%, а Xiaomi — на 4,6%.