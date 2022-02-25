Обновлён рейтинг самых популярных смартфонных процессоров

MediaTek остаётся на вершине, несмотря на падение рыночной доли с 37% до 33%. Аналитики объясняют это тем, что производители смартфонов запасаются дополнительными компонентами в качестве меры предосторожности. Предложение оказалось достаточно стабильным, и у производителей было больше чипов, чем им было нужно, поэтому отгрузки в четвёртом квартале были ниже.

У Qualcomm был неплохой квартал, доля производителя выросла до 30%. Одной из областей, в которой компания не имеет себе равных, является рынок модемов 5G. Чипы Samsung Exynos до недавнего времени держались на третьем месте, но сейчас упали на пятое. Особенно плохи дела у Huawei HiSilicon.