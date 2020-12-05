Обновлён рейтинг смартфонов, которые реже всего тормозят и зависают

Специалисты оценивали плавность работы фирменной оболочки смартфонов, то, насколько гладко выглядит анимация интерфейса.

На первом месте рейтинга стоит смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition на процессоре Snapdragon 865. На втором месте — Samsung Galaxy W21 5G тоже на топовой платформе. А вот уже на третьей и четвёртой строчках можно увидеть Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G. Что интересно, модели построены на чипсетах Snapdragon 750G и MediaTek Dimensity 800U 5G соответственно.

Далее в рейтинге следуют Huawei Nova 8 SE High Edition, Vivo S7e, Oppo Reno4 Mo Salah, Huawei Nova 8 SE Standard Edition, Oppo K7x и Redmi Note9 4G.