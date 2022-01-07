Обновлён список самых мощных смартфонов среднего класса

В списке есть как неожиданные, так и предсказуемые победители, а именно устройства на базе платформы Qualcomm Snapdragon 778G.

Основываясь на совокупных оценках Antutu за последний месяц, составители рейтинга отдали первое место Realme GT Master Edition. Он получил более высокие оценки, чем Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite 5G NE. Замыкают пятёрку лидеров Honor 50 и Samsung Galaxy A52s 5G, построенные на базе процессора Snapdragon 778G.

Затем в рейтинге идут Samsung Galaxy M52 5G, Oppo Reno6 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme 7 5G и Oppo Reno5 A.