Обновлён топ-10 лучших по производительности смартфонов-середнячков

Сначала AnTuTu представил топ-10 смартфонов так называемого субфлагманского уровня. На первом месте там расположился iQOO Neo7 со средним баллом 854 527 (для сравнения: в топе флагманов значения переваливают за миллион). На втором месте находится Xiaomi Mi 12T, на третьем — Realme GT Neo 3, ориентированный на молодёжь.