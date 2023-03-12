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13:25, 12 марта 2023
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Обновлён топ-10 лучших по производительности смартфонов-середнячков

На глобальном рынке

Бенчмарк AnTuTu также поделился списками самых лучших по производительности Android-смартфонов среднего ценового сегмента за февраль 2023.

Обновлён топ-10 лучших по производительности смартфонов-середнячков

Фото: Xiaomi

Сначала AnTuTu представил топ-10 смартфонов так называемого субфлагманского уровня. На первом месте там расположился iQOO Neo7 со средним баллом 854 527 (для сравнения: в топе флагманов значения переваливают за миллион). На втором месте находится Xiaomi Mi 12T, на третьем — Realme GT Neo 3, ориентированный на молодёжь.

Обновлён топ-10 лучших по производительности смартфонов-середнячков

AnTuTu

Также AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов среднего уровня, продающихся в Китае. Здесь первое место отдали Nothing Phone 1. Второе место — realme GT Master, а третье — Xiaomi Poco X5 Pro.

Обновлён топ-10 лучших по производительности смартфонов-середнячков

AnTuTu

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