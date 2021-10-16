Обновлён топ-5 самых популярных производителей смартфонов

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Обновлён топ-5 самых популярных производителей смартфоновДанные за третий квартал 2021 года
Аналитики Canalys выпустили отчёт по рынку смартфонов за третий квартал 2021 года. Специалисты уверены, что глобальный дефицит чипов, который влияет на поставки устройств, не прекратится до 2022 года. Из-за этой ситуации продажи смартфонов сокращаются, но даже в таком состоянии у рынка есть успешные игроки.
Во втором квартале 2021 года впервые Xiaomi заняла второе место по поставкам по всему миру. Однако в третьем квартале всё вернулось на круги своя. Samsung остаётся лидером рынка, а второе место занимает Apple. Xiaomi досталась третья позиция, что, в общем, тоже неплохо. По части прибыли лидером является Apple.
По таблице также видно, что Apple смогла нарастить поставки больше всех остальных. Её доля увеличилась с 12% до 15%. Причины тому — высокий спрос на новые iPhone 13, а ещё то, что на компанию из Купертино кризис чипов повлияли меньше всего.