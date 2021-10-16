Обновлён топ-5 самых популярных производителей смартфонов

Данные за третий квартал 2021 года

Аналитики Canalys выпустили отчёт по рынку смартфонов за третий квартал 2021 года. Специалисты уверены, что глобальный дефицит чипов, который влияет на поставки устройств, не прекратится до 2022 года. Из-за этой ситуации продажи смартфонов сокращаются, но даже в таком состоянии у рынка есть успешные игроки.