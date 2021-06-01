Ещё в марте представитель Samsung утверждал, что компания не отказалась Galaxy Note, а просто поменяла график выпуска смартфонов. Причиной тому стал «дисбаланс» в полупроводниковой промышленности.

Китайский инсайдер рассказал, что внутри компании Samsung обсуждается возвращение Galaxy Note в 2022 году. Несмотря на то, что Samsung Galaxy S21 Ultra получил поддержку S Pen, у новых Galaxy Note всё равно будет причина для выпуска. Дело в том, что в S21 нет слота для хранения S Pen и поддержки функции Bluetooth для него.