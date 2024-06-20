Оболочка One UI 6.1.1 от Samsung научит стилус S Pen распознавать рукописный текст

Обновление оболочки и появление новых ИИ-функций ожидается в августе, и будет доступно как для складных устройств Samsung, так и для Galaxy S24, включая оптимизацию камеры, как в Fold 6.

Функций будет много и поэтому компания не видит причины спешить с крупным обновлением интерфейса до новой версии. Возможно, по этой причине Samsung отойдёт от своей традиции обновления оболочки One UI в четвёртом квартале каждого года на основании новой версии Android, но это пока предположения.

Одной из принципиальных функций, которые появятся в One UI 6.1.1, Ice Universe назвал распознавание рукописного текста с помощью ИИ. Называется функция AI graffiti. Это обновление затронет стилус S Pen, поставляемый в комплекте со смартфонами S-серии.

Уточняется, что AI graffiti позволит преобразовывать рукописный ввод пользователя в стилизованный текст в соответствии с установленным шрифтом. Также обновление предложит улучшенную анимацию.