Оболочка Samsung One UI 6 на базе Android 14 станет доступна совсем скоро

Впечатляет то, что Samsung не оставляет без внимания свои устройства среднего класса, обеспечивая своевременную «доставку» бета-версии.

Конечно, как и ожидалось, приоритетными остаются модели высокого класса, но радует тот факт, что пользователям среднего класса придется подождать всего неделю, прежде чем они смогут насладиться новыми функциями и улучшениями.

До того как One UI 6.0 будет готов для всех поддерживаемых устройств, Samsung работает над выпуском One UI 5.1.1, который, как ожидается, будет выпущен вскоре после бета-версии для серий Galaxy Z Fold4 и Galaxy Tab S8.