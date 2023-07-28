Оболочка Samsung One UI 6 на базе Android 14 станет доступна совсем скоро

Оболочка Samsung One UI 6 на базе Android 14 станет доступна совсем скороПравда, это будет бета
Samsung готовится выпустить долгожданную бета-версию One UI 6.0 на базе Android 14 для семейства Galaxy S23 уже 2 августа. Всего через неделю, 9 августа, бета-версию обновления получат также Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G.
Впечатляет то, что Samsung не оставляет без внимания свои устройства среднего класса, обеспечивая своевременную «доставку» бета-версии.
Конечно, как и ожидалось, приоритетными остаются модели высокого класса, но радует тот факт, что пользователям среднего класса придется подождать всего неделю, прежде чем они смогут насладиться новыми функциями и улучшениями.
До того как One UI 6.0 будет готов для всех поддерживаемых устройств, Samsung работает над выпуском One UI 5.1.1, который, как ожидается, будет выпущен вскоре после бета-версии для серий Galaxy Z Fold4 и Galaxy Tab S8.