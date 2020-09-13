Телефоны
Сегодня 17:40
Оболочка смартфонов Huawei EMUI 11 оказалась построена не на базе последней версии Android
А на базе старой Android 10
На конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2020 китайская компания представила фирменную оболочку EMUI 11. Оказалось, что она построена на базе Android 10, а не Android 11, как ожидалось. Huawei разъяснила ситуацию.
В компании рассказали, что в прошивке EMUI 11 есть некоторые функции Android 11. Но базой всё равно остаётся прошлогодняя версия операционной системы Android 10, как это было в бета-версии оболочки.
Дело в том, что из-за санкций США Huawei не могла сотрудничать с Google над разработкой программного обеспечения на основе последней версии Android. Открытый исходный код Android 11 опубликовали лишь недавно.
Напомним, Huawei подтвердила, что владельцы устройств с EMUI 11 смогут в будущем обновиться на фирменную операционную систему HarmonyOS.