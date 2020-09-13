Оболочка смартфонов Huawei EMUI 11 оказалась построена не на базе последней версии Android

В компании рассказали, что в прошивке EMUI 11 есть некоторые функции Android 11. Но базой всё равно остаётся прошлогодняя версия операционной системы Android 10, как это было в бета-версии оболочки.

Дело в том, что из-за санкций США Huawei не могла сотрудничать с Google над разработкой программного обеспечения на основе последней версии Android. Открытый исходный код Android 11 опубликовали лишь недавно.

Напомним, Huawei подтвердила, что владельцы устройств с EMUI 11 смогут в будущем обновиться на фирменную операционную систему HarmonyOS.