Объяснено, почему новые iPhone не потеряют в автономности с уменьшенной ёмкостью аккумулятора

Важно понимать, что iPhone 12 должны получить поддержку 5G, а подключение к таким сетям — задача ресурсозатратная. Кроме того, Pro-моделям пророчат частоту обновления экрана 120 Гц, что тоже является «утяжеляющим» фактором. А тут ещё и снижение в ёмкости.

Журналисты PhoneArena поспешили всех успокоить. Во-первых, они напомнили, что базовая модель iPhone 12 получит меньший экран, чем у iPhone 11 — на 5,4 дюйма. Во-вторых, смартфоны Apple 2020 года будут первыми, что работают на 5-нм процессоре. Он будет энергоэффективнее и сможет компенсировать более чем 7-процентное снижение в ёмкости батареи.

Также журналисты опубликовали сравнительную таблицу по ёмкости аккумуляторов iPhone двух поколений: