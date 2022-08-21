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Объявлен график выпуска новых версий систем для iPhone и iPad

И других устройств Apple
Инженеры Apple закончили работу над официальной релизной версией iOS 16. Как сообщил Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg, будущая операционная система для iPhone готовится к публичному выпуску.
Объявлен график выпуска новых версий систем для iPhone и iPad

Предполагается, что презентация Apple состоится 7 сентября. По словам Марка, обновление iOS 16.0, над которым инженеры Apple закончили работу на прошлой неделе, должно выйти в сентябре вместе с watchOS 9. А вот релиз новых macOS Ventura и iPadOS запланирован на октябрь.

Напомним, iOS 16 предлагает новый экран блокировки и другие небольшие изменения.

Источник:9to5mac
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