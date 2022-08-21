Объявлен график выпуска новых версий систем для iPhone и iPad

Предполагается, что презентация Apple состоится 7 сентября. По словам Марка, обновление iOS 16.0, над которым инженеры Apple закончили работу на прошлой неделе, должно выйти в сентябре вместе с watchOS 9. А вот релиз новых macOS Ventura и iPadOS запланирован на октябрь.

Напомним, iOS 16 предлагает новый экран блокировки и другие небольшие изменения.