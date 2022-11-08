Объявлен худший по ремонтопригодности смартфон 2022 года

Починить Nothing Phone (1) оказалось довольно сложно по сравнению с обычным Android-смартфоном, а замена дисплея приводит к тому, что ломается считыватель отпечатков пальцев.

Хью Джеффрис также пришёл к выводу, что одними из наименее ремонтопригодных смартфонов в 2022 году были iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. С другой стороны, флагманы Samsung Galaxy S22 и Google Pixel 7 довольно хорошо ремонтируются.