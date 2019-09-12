Объявлен лидер по продажам смартфонов в России

Об этом он сообщил в китайской соцсети Weibo. По словам Минга, Honor занимает в России наибольшую долю рынка смартфонов. Причины этому — «отличное качество, удобство в работе и привлекательная цена» устройств. Самые продаваемые же модели — Honor 20 и 20 Pro. Глава бренда также утверждает, что Honor больше всего любит молодёжь.

Интересно, что, согласно недавней статистике от Яндекс.Маркета, самым популярным устройством на сервисе стал смартфон Xiaomi Redmi Note 7 4+64 ГБ. Моделей Honor в топ-10 вообще нет. Однако исследование Mail.ru показывает, что за 2019 год доля пользователей девайсов от Huawei выросла.