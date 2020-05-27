Объявлен лидер среди самых популярных смартфонов в мире

Им оказался выпущенный в прошлом году Apple iPhone 11. Всего в первом квартале было отгружено 19,5 млн смартфонов данной модели. Стоит отметить, что годом ранее лидером был iPhone XR — тогда поставили 13,6 млн устройств. Это значит, что iPhone 11 смог превзойти предшественника, да ещё и сделал это во время пандемии коронавирусной инфекции. Аналитики считают, что причиной успеха iPhone 11 стала более низкая цена и широкий набор функций.

Вторым по популярности смартфоном стал Samsung Galaxy A51 (6,8 млн единиц), за ним следуют Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8 Pro (6,6 и 6,1 млн), а также iPhone XR.