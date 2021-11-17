Объявлена цена дешёвых умных часов Motorola

Предзаказы на устройство уже стартовали в США. Поставки должны начаться 10 декабря. Стоимость Moto Watch 100 составит каких-то $99,99. Это на $150 дешевле, чем, например, Samsung Galaxy Watch 4 начального уровня.

Самым большим недостатком новых часов день является отсутствие поддержки Wear OS. Устройство работает на собственной прошивке Moto OS. В остальном функции вполне нормальные: есть поддержка 26 видов спортивной активности, шагомер, контроль пройденной дистанции и длины шага, мониторинг пульса, частоты сердцебиения, насыщенности крови кислородом, отслеживание продолжительности и качества сна.

Moto Watch 100 получили 42-мм алюминиевый корпус, 1,3-дюймовый ЖК-дисплей. Утверждается, что часы могут проработать без подзарядки до двух недель.

Когда они приедут в Россию, пока неясно.