Объявлена дата международного анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 11

Источники подтвердили, что мероприятие состоится 8 февраля. Xiaomi уже разослала приглашения на него различным СМИ и заинтересованным лицам. Анонс намечен на 12:00 по GMT (15:00 по московскому времени).

Ожидается, что в ближайшие месяцы Xiaomi выпустит несколько смартфонов. Также ходят слухи, что может быть выпущена и модель Xiaomi Mi 11 Pro. Смартфон получит камеру помощнее. Помимо этого могут представить Xiaomi Mi 11 Lite, доступную версию флагмана.

Напомним, Xiaomi Mi 11 оснащён 120-Гц экраном, процессором Snapdragon 888, камерой с главным датчиком на 108 Мп.