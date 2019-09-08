Объявлена дата выпуска смартфона на Linux

В качестве аппаратной основы для смартфона выступит однокристальная система Allwinner64. Поддерживает он 2 ГБ оперативной и 16 ГБ расширяемой встроенной памяти. Это, конечно, слабые характеристики. Но цель разработчиков PINE64 — создать, в первую очередь, безопасное устройство.

Также известно, что они создают и планшет на той же платформе. Готовые устройства первыми получат так или иначе разработчики под Linux.

Команда PINE64 уверяет, что смартфон будет готов к реализации уже в 2020 году. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.