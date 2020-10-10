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Объявлена официальная дата презентации новых флагманских смартфонов Huawei
Почти через неделю после iPhone 12
Топ-менеджер Huawei Ричард Ю (Richard Yu) опубликовал в китайской соцсети Weibo пост с датой презентации новых флагманских смартфонов компании. Анонс линейки Huawei Mate 40 назначен на 22 октября в 15:00 по московскому времени.
Помимо постера в сети опубликовали короткое рекламное видео:
Huawei Mate 40 Series Officially Confirmed to Launch on Oct 22#HuaweiMate40 #HuaweiMate40Pro #HuaweiMate40Series pic.twitter.com/VoqEqUM4KV— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) October 10, 2020
Согласно ранним утечкам, в линейке будет три модели: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Что касается внешнего вида, то Mate 40 Pro получит небольшой вырез в экране под двойную селфи-камеру, загнутый на края дисплей и круглый блок основной системы камер.
Ожидается, что смартфоны будут работать на процессоре Kirin 9000, выполненном по 5-нм технологии. Из-за того, что Huawei успела накопить ограниченные запасы чипов перед очередным запретом США, новые Mate 40 могут выйти в ограниченном количестве.