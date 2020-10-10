Объявлена официальная дата презентации новых флагманских смартфонов Huawei

Согласно ранним утечкам, в линейке будет три модели: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Что касается внешнего вида, то Mate 40 Pro получит небольшой вырез в экране под двойную селфи-камеру, загнутый на края дисплей и круглый блок основной системы камер.

Ожидается, что смартфоны будут работать на процессоре Kirin 9000, выполненном по 5-нм технологии. Из-за того, что Huawei успела накопить ограниченные запасы чипов перед очередным запретом США, новые Mate 40 могут выйти в ограниченном количестве.