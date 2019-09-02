Объявлена российская цена флагманского Xiaomi Mi 9T Pro с выдвижной камерой

Напомним, что Mi 9T Pro это по сути тот же Redmi K20 Pro, только с надписью “Mi” на задней крышке. В России ранее начала продаваться более простая и доступная версия — Xiaomi Mi 9T за 25990 рублей

Благодаря выдвижной 20-мегапиксельной селфи-камере Mi 9T Pro обладает по-настоящему безрамочным дизайном с 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением Full HD+, который занимает 91,9% полезной площади передней панели.

Также смартфон оснащается 48-мегапиксельной основной тройной камерой, процессором Snapdragon 855, аккумулятором ёмкостью 4 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт.