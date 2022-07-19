Объявлена российская цена лучшего смартфона Realme 2022 года

Устройство оснащено экраном 2K Super Reality Display, а также одним из мощнейших на данный момент процессором чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Для фотосъёмки у смартфона есть тройная камера, состоящая из основного сенсора Sony IMX766 50 Мп с функциями пиксельного всенаправленного автофокуса PDAF и OIS, сверхширокоугольного объектива с углом обзора 150°. Его дополняют 50-мегапиксельный датчик Samsung JN1, а также макролинзы с 40-кратным увеличением. Фронтальная камера тут оснащена датчиком Sony на 32 Мп.