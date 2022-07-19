Объявлена российская цена лучшего смартфона Realme 2022 года

Объявлена российская цена лучшего смартфона Realme 2022 годаУ него флагманский процессор и зарядка на 65 Вт
Устройство оснащено экраном 2K Super Reality Display, а также одним из мощнейших на данный момент процессором чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Для фотосъёмки у смартфона есть тройная камера, состоящая из основного сенсора Sony IMX766 50 Мп с функциями пиксельного всенаправленного автофокуса PDAF и OIS, сверхширокоугольного объектива с углом обзора 150°. Его дополняют 50-мегапиксельный датчик Samsung JN1, а также макролинзы с 40-кратным увеличением. Фронтальная камера тут оснащена датчиком Sony на 32 Мп.
Realme GT 2 Pro получил зарядку мощностью 65 Вт. Он позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 33 минуты. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Realme GT 2 Pro белого цвета в конфигурации 12 + 256 ГБ уже поступил в продажу в России по рекомендованной розничной цене 89 990 рублей. С 26 июля и по конец августа смартфон можно будет купить со скидкой за 79 990 рублей.